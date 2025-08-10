Путин созвонился с президентом Киргизии Жапаровым
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Как сообщила пресс-служба Кремля, он рассказал коллеге об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и о планируемой встрече с американским лидером на Аляске.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Ранее в воскресенье Владимир Путин созвонился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в это же время туда может прибыть президент Украины Владимир Зеленский. Официально о его участии в мероприятиях не сообщалось.