Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров рассказал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону об итогах встречи 6 августа со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин обратил внимание господина Рахмона на договоренность о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. «Эмомали Рахмон высказался в поддержку усилий, направленных на долгосрочное урегулирование украинского кризиса»,— говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, во время беседы президента России и Таджикистана затронули актуальные вопросы двусторонней повестки и подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ. Ранее пресс-служба президента Таджикистана сообщала, что во время разговора Владимир Путин и Эмомали Рахмон также обсудили предстоящие встречи на высшем уровне в двустороннем формате.