На Кубани 11 августа сохранится сухая и теплая погода

В Краснодарском крае 11 августа установится теплая и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает КЦГМС.

В течение дня регион будет находиться под влиянием переменной облачности без осадков. Северо-западный ветер усилится местами до 12–14 м/с.

Температура воздуха на Азовском побережье удержится в пределах +17…22 °, а в юго-восточных предгорьях станет прохладнее — до +10…15°. Днем в крае потеплеет до +28…33 °, а в горных районах — до +15…20 °.

В Краснодаре прогнозируют небольшую облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +31…33 °.

На Черноморском побережье ожидается +28…33 °, а ветер сменится с северо-восточного на южный, местами с порывами до 14 м/с.

Анна Гречко