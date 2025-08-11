Экскаваторы роют себе яму

Кризис в сегменте дорожно-строительной техники (ДСТ) все больше усугубляется: по итогам полугодия темпы падения продаж увеличились, а июнь стал худшим месяцем для рынка с начала года. К действующим негативным факторам — высокой ставке ЦБ, затовариванию, снижению активности в жилищном и дорожном секторах — может добавиться резкий рост импорта китайской ДСТ в преддверии индексации утилизационного сбора. Перелом ситуации в ближайшее время вряд ли возможен, эксперты настроены пессимистично.

Продажи российской дорожно-строительной техники на внутреннем рынке в январе—июне сократились на 45,4% год к году, до 21,1 млрд руб., сообщили в «Росспецмаше» (объединяет данные заводов, выпускающих 80% всей российской ДСТ). Темпы падения рынка, следует из данных ассоциации, увеличились относительно первого квартала и января—мая, когда показатель достигал 36,6% и 41,3%. В июне продажи сократились еще заметнее — на 62,9% год к году, составив 2,7 млрд руб.,— это худший результат с начала 2025 года.

Рынок импортной ДСТ, по оценке Дмитрия Бабанского из SBS Consulting, в первом полугодии также демонстрирует негативную динамику, хотя и не столь резкую — на 25–30% год к году. Продажи иностранных брендов поддерживают укрепившийся рубль и отсутствие российского предложения по ряду видов техники.

По данным «Росспецмаша», падение отгрузок российской ДСТ за первое полугодие в штуках фиксируется по большинству основных видов техники. Так, продажи автокранов упали на 54%, кранов-трубоукладчиков — на 69%, телескопических погрузчиков — на 86%, фронтальных погрузчиков — на 50%, автогрейдеров — на 50%, гусеничных бульдозеров — на 52%, экскаваторов-погрузчиков — на 10%, катков — на 78%, мини-погрузчиков — на 18%, экскаваторов — на 1%. Рост отмечается в сегменте кранов-манипуляторов — на 44%.

Причины падения в отрасли остаются неизменными: это, по мнению «Росспецмаша», растущие издержки производства, импортная техника и высокая ставка ЦБ. «Предприятия ищут возможности сохранить свои коллективы и компетенции»,— добавляют в ассоциации. В «Росспецмаше» также уточняют, что складские запасы импортеров по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более. Особенно остро ситуация обстоит в сегментах экскаваторов и фронтальных погрузчиков, где доля иностранных машин (в основном китайского производства) превышает 90%, отмечает представитель ассоциации. Эффект масштаба и господдержка позволяют китайским производителям предлагать потребителю более низкие цены, которые зачастую могут находиться на грани рентабельности или даже за ней, поясняет он.

Усугубить ситуацию может вероятный резкий рост импорта — в пределах годовых запасов — китайской ДСТ перед индексацией утилизационного сбора с 1 января 2026 года на 15%, рассказывали “Ъ” участники рынка. Наибольший рост поставок китайской продукции ожидается в сегментах экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, фронтальных погрузчиков и автокранов (см. “Ъ” от 8 августа). Как следствие — еще большая затоваренность, разорение дилеров китайской ДСТ и снижение рентабельности российских производителей, которые уже вынуждены опускать цены.

В качестве антикризисных мер, указывают в «Росспецмаше», заводы просят оказать масштабную финансовую поддержку программ обновления своих клиентов: строителей, добывающих предприятий, коммунальных компаний, а также поддержать доходность их бизнеса через льготные кредиты, налоговые льготы, внедрение предоплаты по государственным контрактам.

Кроме того, ассоциация предлагает активнее использовать государственный контроль за техническим регулированием продукции и импортерами. Контроль за иностранной техникой уже ужесточается в сегменте грузовых автомобилей: в конце июля Росстандарт отказал в допуске на рынок ряду моделей китайских брендов, ссылаясь на нарушения обязательных требований (см. “Ъ” от 31 июля).

Эксперты, опрошенные “Ъ”, добавляют, что падение рынка ДСТ также связано с кризисом в жилищном секторе и завершением крупных дорожных проектов, и предпосылок к восстановлению рынка в ближайшей перспективе не наблюдается.

Наталия Мирошниченко