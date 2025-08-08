Великие китайские стенания

Участники рынка дорожно-строительной техники готовятся к резкому увеличению импорта экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и автокранов из Китая. По их оценкам, перед индексацией утилизационного сбора с 1 января компании из КНР могут поставить в Россию объем техники, которого может хватить на целый год. Это еще больше усугубит кризис на рынке, который и так находится под давлением затоваренности, и ухудшит рентабельность российских производителей, уже вынужденных снижать цены.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Наибольший рост поставок китайской дорожно-строительной техники ожидается в сегменте экскаваторов

Производители российской дорожно-строительной техники (ДСТ) прогнозируют резкий рост импорта китайской техники — в пределах годовых запасов — перед индексацией утилизационного сбора с 1 января 2026 года на 15%. Об этом “Ъ” рассказали опрошенные участники отрасли и эксперты. По мнению собеседников “Ъ”, увеличение импорта приведет к усилению кризиса на рынке: затовариванию и снижению рентабельности, а в некоторых сегментах — к коллапсу.

По оценке одного из источников “Ъ”, наибольший рост поставок китайской продукции ожидается в сегментах экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров, фронтальных погрузчиков и автокранов. При этом затоваренность на рынке ДСТ уже достаточно высокая, напоминают собеседники “Ъ”.

Складские запасы импортеров в РФ по некоторым видам техники достигли объемов, на реализацию которых потребуется год и более, уточняет представитель «Росспецмаша». По подсчетам директора департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николая Фомина, совокупный сток ДСТ у российских лизинговых компаний в июне фиксировался уже на уровне минимум в 5–7 тыс. штук.

В компании «Четра» (специализируется на производстве ДСТ) подтверждают риски импорта значительного объема техники из КНР до конца года. Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. «Китайские производители уже неоднократно завозили большие объемы техники перед повышением утильсбора, есть все основания полагать, что так будет и на этот раз»,— вторит представитель производителя дорожно-строительной и специальной техники UMG. В преддверии индексации платежа 1 октября 2024 года отмечались заторы на границе с Китаем из-за увеличения ввоза транспортных средств на 50% (см. “Ъ” от 13 сентября 2024 года).

Некоторые компании, судя по всему, уже готовят инфраструктуру для наращивания поставок. В частности, как ранее писал “Ъ”, официальный дистрибутор китайского производителя дорожно-строительной и спецтехники XCMG в России «Сюйгун Ру» уже арендовал почти 8 тыс. кв. м складской недвижимости в логопарке «Борисовский», расположенном в Подольске (см “Ъ” от 7 августа).

Проблема переполнения рынка по экскаваторам и экскаваторам-погрузчикам станет очевидной только в следующем году, хотя процессы уже запущены, добавляют в «Четре». Согласно постановлению правительства, в 2024–2025 годах индексация утильсбора по этим сегментам не проводилась, а была отложена до 2026 года. Емкость рынка экскаваторов массой 20–50 тонн в 2025 году, по оценке компании, составляет в 2,3 тыс. штук, а остатки на складах — 5 тыс. штук. Прогноз по рынку 2026 года — 5 тыс. штук, но сток на 31 декабря текущего года может перевалить за 12 тыс. единиц. «Очевидно, что произойдет разорение дилеров»,— считают в «Четре».

Собеседник “Ъ” добавляет, что банкротства вероятны и среди дистрибуторов китайской ДСТ: кроме работы с российскими компаниями развивается прямая дистрибуция, что также усугубляет ситуацию на рынке.

Дополнительный ввоз техники приведет к дальнейшему затовариванию складов, соглашается представитель UMG, а как следствие — к снижению рентабельности производства для отечественных производителей. Один из источников “Ъ” на рынке предрекает коллапс в ряде сегментов, другой добавляет, что критической ситуации все же не ожидается, хотя затоваренность и жесткая конкуренция будут способствовать снижению цен. Господин Бабанский добавляет, что в целом ситуация чревата тем, что китайские компании будут работать на российском рынке еще агрессивнее.

Ряд источников “Ъ” отмечают демпинг со стороны китайских производителей ДСТ. Представитель UMG напоминает, что компании из КНР в своей деятельности опираются на обширную господдержку на домашнем рынке, большие объемы производства и диверсификацию рынков. «Это позволяет им для завоевания экспортных рынков предлагать технику с маржинальностью, близкой к нулевой»,— поясняет он. Цены на российские экскаваторы, по данным «Четры», за текущий год уже снизились на 30%, а в следующем году цены могут упасть еще минимум на 10–15%. Исполнительный директор компании Владимир Антонов говорит, что «Четра» зафиксировала такие цены на 2025–2026 годы.

Сегодня китайские бренды занимают около 70% всего российского рынка новой ДСТ: конкуренция в сегменте довольно острая, оценивает Дмитрий Бабанский. Крупнейшие поставщики из КНР — SANY, XCMG, LiuGong, Zoomlion, Shantui и Lonking, уточняет эксперт.

Продажи как российской, так и импортной ДСТ в стране продолжают падать. Отгрузки отечественных производителей за январь—май сократились на 41,3% год к году, до 18,4 млрд руб., рассказывали “Ъ” в «Росспецмаше». Негативную динамику участники рынка и эксперты связывают с кризисом в жилищном секторе, завершением крупных дорожных проектов, экспансией китайских производителей и высокой ставкой ЦБ (см. “Ъ” от 9 июля). В целом по итогам года рынок может потерять 30–35%, прогнозирует господин Бабанский.

Наталия Мирошниченко