В Крыму археологи изучают две древнегреческих винодельни

Археологи Государственного Эрмитажа проводят исследования двух виноделен, найденных в греческих полисах на территории Крыма. По мнению специалистов, объекты предназначались для производства вина на продажу, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Феодосийской и Нимфейской археологических экспедиций, научного сотрудника музея Марию Ахмадееву.

Винодавильные площадки обнаружили на городище Нимфе под Керчью в 2021 году и в усадьбе в Феодосии, которую изучают несколько лет. Площадки имеют площадь около 12 кв. м и рассчитаны на производство вина в объемах, превышающих личные нужды, что свидетельствует о коммерческом назначении.

По предварительным данным, винодельня в Нимфее датируется первыми веками нашей эры, а в Феодосии — концом IV века до н. э. Археологи отмечают редкость подобных объектов на территории Боспорского царства: всего известно около тридцати виноделен.

Вместе с площадками должны были быть цистерны для сбора сусла и хозяйственные помещения, но пока они не обнаружены. Различия в технологии обработки площадок и отсутствие цистерн в Феодосии позволяют предположить, что винодельня там могла не быть завершена.

Работы продолжаются, чтобы ответить на оставшиеся вопросы и более полно понять устройство древних предприятий по производству вина на территории Крыма.

