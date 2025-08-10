Бизнесмен из Чувашии заставил детей умываться зеленкой за кражу мандаринов

В Чувашии правоохранительные органы проверяют местного предпринимателя, который заставил двух подростков умываться зеленкой после кражи его товара. Когда новость о происшествии распространилась в соцсетях, мужчина поспешил извиниться.

ЧП произошло в Ядрине 30 июля. На местном рынке один из торговцев заметил, как мальчик и девочка забрали с его прилавка несколько мандаринов. Тогда мужчина посадил обоих в свой автомобиль и вывез в безлюдное место. Там он заставил подростков протянуть ладони, чтобы налить в них зеленку, после чего приказал «умыться». Процесс снимали на видео. После этого мужчина сел в машину и оставил детей одних.

Похитителями мандаринов оказались брат и сестра 11 и 13 лет. В МВД Чувашии сообщили, что родители детей не обращались в полицию. Однако когда видеозапись происшествия распространилась в соцсетях, была начата проверка. Работа находится на контроле прокуратуры.

Глава Ядринского муниципального округа Станислав Трофимов сообщил, что «учинивший самосуд» бизнесмен уже принес детям «официальные извинения и компенсировал затраты».