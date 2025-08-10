В Ядрине начали проверку предпринимателя, заставившего детей умыться зеленкой

В Ядрине организована доследственная проверка после того, как местный предприниматель заставил двух подростков вымыть лицо зеленкой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

В соцсетях появилась информация, что 44-летний предприниматель в Ядрине заметил, как два подростка 12 и 13 лет украли с его прилавка мандарины. Уточняется, что после случившегося бизнесмен посадил несовершеннолетних в свой автомобиль, вывез в безлюдное место и заставил умыться зеленкой.

По данным прокуратуры Чувашии, процесс был снят на видео, после чего предприниматель уехал, оставив детей.

Организована доследственная проверка по ст. 126 УК РФ (похищение человека). Устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.

Диана Соловьёва