Ярославский судостроительный завод прокомментировал ЧП с буксиром

Службы Ярославского судостроительного завода выясняют причины затопления буксира на территории Балтийского завода в Санкт-Петербурге. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области со ссылкой на завод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода.

«На сдаточной базе в г. Санкт-Петербурге на Балтийском заводе произошло ЧП с буксиром № 414. Причины произошедшего выясняются. К решению проблемы оперативно подключены все необходимые службы Ярославского судостроительного завода»,— прокомментировали на заводе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что буксир затонул к утру 9 августа. По мнению следователей, вечером 8 августа на судне проводились работы по достройке, в ходе которых произошел крен судна на правый борт. Это привело к затоплению помещений вспомогательных механизмов. Судно принадлежит Ярославскому судостроительному заводу, специалисты которого и проводили работы.

По данным «Медиапалубы», речь идет о морском буксире «Капитан Ушаков» проекта 23470. По информации сайта Ярославского судостроительного завода, морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, эскортных операций в море, а также для тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, снятия с мели кораблей и судов. Судно было спущено на воду в 2022 году в Ярославле, после чего достраивалось на Балтийском заводе.

Алла Чижова