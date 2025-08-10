В Миллеровском районе Дона ввели режим ЧС после падения дронов

Власти Миллеровского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, в городе Миллерово обломки дронов нанесли ущерб нескольким частным домовладениям. Муниципальная комиссия занимается оценкой причиненного ущерба. Пострадавшим окажут необходимую помощь.

Валентина Любашенко