В Миллеровском районе Дона ввели режим ЧС после падения дронов

Власти Миллеровского района Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации чиновника, в городе Миллерово обломки дронов нанесли ущерб нескольким частным домовладениям. Муниципальная комиссия занимается оценкой причиненного ущерба. Пострадавшим окажут необходимую помощь.

Валентина Любашенко

