Обломки БПЛА упали в Новороссийске, Славянском и Крымском районах

Днем 10 августа в нескольких районах Краснодарского края были найдены обломки беспилотных летательных аппаратов после отраженной атаки. Об этом сообщает региональным оперативный штаб.

В станице Натухаевской Новороссийска фрагменты дрона упали на пустыре, где вызвали возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидировали. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили на территории частного домовладения. В Крымске фрагменты беспилотника упали на окраине города рядом с железной дорогой. Нарушений инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано.

Ранее, утром 10 августа, власти Новороссийска предупредили о возможной атаке БПЛА. Всего за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских дронов в небе над Краснодарским краем.

Еще восемь беспилотников сбили над Ставропольским краем, пять — над Ростовской областью и два — над акваторией Азовского моря.

Анна Гречко