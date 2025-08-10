Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Родионово-Несветайском районе Ростовской области закрыли интернат на карантин

В психоневрологическом интернате «Маяк» Родионово-Несветайского района Ростовской области объявили карантин после выявления случаев норовирусной инфекции. Об этом сообщает news161ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным надзорного ведомства, в учреждении обнаружили очаг норовирусной инфекции. Число пострадавших составляет от десяти до 30 человек. Больных доставили в Донской инфекционный центр для получения медицинской помощи.

«Причины возникновения заболевания установят после завершения детальных лабораторных исследований»,— отмечают в Роспотребнадзоре.

Валентина Любашенко

