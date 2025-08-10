В Чите самолет авиакомпании «Ангара» вернулся на аэродром из-за неисправности

Читинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата воздушного судна в аэропорт Читы утром 10 августа. Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о самолете авиакомпании «Ангара», выполнявшем рейс ИК-189 по маршруту Чита—Чара.

По данным транспортной прокуратуры, посадка воздушного судна с 46 пассажирами на борту «была совершена благополучно». Выполнение рейса было прервано из-за обнаруженной на борту технической неисправности. Рейс будет выполнен 11 августа.

30 июля по решению Росавиации авиакомпания «Ангара» была лишена сертификата на проведение самостоятельного технического обслуживания самолетов. Перевозчику принадлежал Ан-24, разбившийся 24 июля в Амурской области.

Подробнее о катастрофе — в материале «Ъ» «Рейс обреченных».

Влад Никифоров, Иркутск