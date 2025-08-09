Балтийский завод прокомментировал ЧП с затонувшим буксиром

Вечером 8 августа у причальной стенки Балтийского завода накренился на правый борт буксир. Затем судно легло на грунт правым боком. Об этом сообщила «Ъ» пресс-служба Балтийского завода.

Работники Балтийского завода оповестили аварийные службы сразу после обнаружения крена и стали помогать его устранить. Пострадавших нет. Проводятся мероприятия для выявления причин произошедшего.

Буксир принадлежит Ярославскому судостроительному заводу, который арендует причал для достройки судна. Работы вели ярославские судостроители.

«Ъ-СПб» писал, что речь идет о буксире «Капитан Ушаков». Судно затонуло к утру 9 августа. Специалисты Балтийского и Ярославского судостроительного заводов, а также оперативные службы пытались устранить крен всю ночь, сообщала «Фонтанка».