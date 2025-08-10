В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на полеты в аэропорту Геленджика. Ранее введенные меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного движения.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Напомним, что после двухдневного перерыва утром 10 августа аэропорт ненадолго возобновил работу, приняв первый рейс авиакомпании S7 в 10:34. Однако уже через 36 минут, в 11:00, ограничения на прием и отправку воздушных судов были вновь введены.

В настоящее время аэропорт функционирует в штатном режиме. Информация о возможных изменениях в расписании рейсов будет оперативно доводиться до пассажиров через официальные каналы.