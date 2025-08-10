Рябков о снятии моратория на размещение РСМД и новейшем российском вооружении

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что решение снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) было принято потому, что Москва не хотела больше мириться «с тем, что предпринимают американцы и их союзники». Замглвы МИДа также сообщил, что, помимо комплекса «Орешник», у российской армии есть и другие новейшие вооружения. Главные заявления господина Рябкова — в подборке «Ъ».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О снятии моратория на размещение РСМД

Россия давно предупреждала, что если не будет перемен к лучшему в политике США и их союзников по РСМД, то мораторий Москвы не будет сохранен.

Россия сняла мораторий на размещение РСМД, чтобы остужать «разгоряченные головы» в странах НАТО.

Об «Орешнике» и ядерной проблеме

Помимо комплексов «Орешник», у России есть и другие новейшие вооружения.

Угроза глобального ядерного противостояние не снижается.

Россия видит риск того, что после истечения срока действия ДСНВ контроль над ядерными вооружениями будет полностью отсутствовать

Об отношениях РФ и США