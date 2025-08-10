Рябков: отменой моратория на РСМД Россия остудит разгоряченные головы в НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва решила снять мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), чтобы больше не мириться «с тем, что предпринимают американцы и их союзники». Ряд европейских союзников Вашингтона он назвал «поджигателями войны». Заявление прозвучало эфире телеканала «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Москва давно предупреждала, что если не будет перемен к лучшему в политике США и союзников, мораторий не будет сохранен, заявил дипломат. По его словам, американские ракетные системы стали чаще появляться в регионах мира, в которых их присутствие имеет «непосредственную проекцию на безопасность« России.

«Мы должны... остужать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских», — сказал Сергей Рябков. Он предположил, что в сложившейся ситуации другого выбора у России не было.