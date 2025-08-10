Рябков: у России есть новейшее оружие, помимо «Орешника»

В России произведен первый серийный «Орешник»: что о нем известно

1 августа президент Владимир Путин сообщил, что в России произведен первый серийный «Орешник». Что известно об этом комплексе — в справке “Ъ”.

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс с баллистической ракетой средней дальности. О нем стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил Владимир Путин. Ракета тогда стартовала с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

27 ноября 2024 года правительственный портал «Объясняем.рф» привел некоторые технические характеристики «Орешника»: ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт (45 «Хиросим»). Также портал привел расчеты по времени полета «Орешника» до некоторых объектов НАТО в Европе. Расчетное время полета «Орешника» до базы ПРО США в польском Редзиково составляет 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — 17 минут.

28 ноября на саммите ОДКБ Владимир Путин сообщил, что ракета способна поражать хорошо защищенные и углубленные цели, при этом температура поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов Цельсия, поэтому, по его словам, массированное применение ракет этого типа по мощи «сопоставимо с применением ядерного оружия». «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль»,— добавил президент РФ.

В декабре Владимир Путин сообщил о планах отправить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссию — это станет возможно не ранее второй половины 2025 года. Размещенный в Белоруссии «Орешник» будет входить в комплекс РВСН вооруженных сил РФ, а определение целей останется за Минском.