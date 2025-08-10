В Новочеркасске назначен врио главы администрации

Депутаты Новочеркасской городской думы восьмого августа на внеочередном заседании назначили временно исполняющим обязанности главы администрации города Игоря Тишкунова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, Тишкунов с 2021 года занимал должность заместителя главы города по вопросам промышленности и транспорта. До этого руководил отделом внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, развития предпринимательства и туризма администрации Новочеркасска.

Новый врио главы города будет исполнять обязанности до избрания постоянного главы администрации. Выборы запланированы на октябрь 2025 года.

Валентина Любашенко