В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске распространили экстренное уведомление в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об угрозе атаки беспилотников предупредил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

В случае включения сирен, оповещающих сигналом «Внимание всем», жителям рекомендуется немедленно укрыться: находясь в помещении — держаться на расстоянии от окон и переместиться в комнаты без окон или в помещения со сплошными стенами, такие как ванная, коридор или кладовая; на улице — воспользоваться подземными переходами или цокольными помещениями ближайших зданий.

Власти подчеркивают, что укрытие в автомобиле или у фасадов многоэтажных домов недопустимо. Граждан также настоятельно просят воздержаться от публикации в интернете фото- и видеоматериалов, связанных с действиями ПВО, полетом беспилотников, их падением, а также работой силовых и экстренных служб.

Обстановка находится под контролем, сигнал тревоги будет отменен, как только угроза минует. Власти призывают сохранять спокойствие и строго следовать указаниям.