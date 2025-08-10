В Ростовской области за неделю выросли цены на крупы

В Ростовской области зафиксировано повышение стоимости пшена на 16 коп./кг и гречневой крупы на девять коп./кг в за минувшую неделю. Об этом сообщил Ростовстат.

По данным ведомства, наиболее высокая стоимость пшена отмечена в Волгодонске — 51,1 руб./кг. Самая низкая цена зарегистрирована в Таганроге — 49,1 руб./кг. В областном центре пшено продается по 50,3 руб./кг.

Повышение цен на данную продукцию наблюдалось в Шахтах — с 48,4 руб./кг до 48,6 руб./кг. Наименьшая стоимость отмечена в Сальске, где пшено в среднем стоит 47,4 руб./кг.

Валентина Любашенко