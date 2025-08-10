ПВО Абхазии привели в боевую готовность из-за атак дронов в России

Служба государственной безопасности Абхазии объявила о переводе систем противовоздушной обороны в режим повышенной боевой готовности. Это решение связано с возросшей угрозой атак беспилотников в приграничных районах, передает «D News Абхазия».

Пограничные подразделения переведены на усиленный режим службы. Зона повышенной готовности охватывает участок от черноморского побережья до горных хребтов вдоль всей абхазо-российской границы.

В СГБ Абхазии также сообщили о возможной временной приостановке работы КПП «Псоу» - основного пункта пропуска на границе с Россией. Такое решение может быть принято по согласованию сторон в случае обострения обстановки.

Текущие меры направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий и предупреждение возможных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.