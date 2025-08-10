В Екатеринбурге врач убила двух своих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге правоохранительные органы расследуют гибель женщины и ее малолетних детей. По предварительной версии, мать сама убила сына и дочь, а затем покончила с собой. Причиной могла стать депрессия.

Тела женщины и двух детей были найдены утром 10 августа в квартире в дома на улице Бардина. Предварительно установлено, что «женщина совершила убийство своих детей, после чего свела счеты с жизнью», сообщили в региональном управлении СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали детали. Погибшей было 49 лет, она работала врачом в городской больнице. Старшему ребенку, мальчику, было 9 лет, он перешел в третий класс. Дочери было три года, она ходила в детский сад. Начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых уточнил, что семья характеризовалась положительно, члены семьи на учете не состояли.

Погибших обнаружила мать умершей женщины, бабушка детей. Она забеспокоилась, что дочь не выходит на связь, приехала в квартиру и открыла дверь своим ключом. В помещении она нашла три тела. «Убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу, — рассказал представитель МВД. — Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено». Женщина сообщила полиции, что у дочери была депрессия.

Подробнее — в материале «Ъ».