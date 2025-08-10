В Екатеринбурге в квартире дома на ул. Бардина нашли тела двух детей и их матери. По предварительным данным следствия, 49-летняя женщина убила девятилетнего сына и свою трехлетнюю дочь, а потом свела счеты с жизнью. Мать погибшей женщины рассказала, что у дочери была депрессия. СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). По данным правоохранителей, семья была положительной и на учете в ПДН не состояла.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, утром 10 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при вскрытии квартиры в доме по ул. Бардина были обнаружены тела двоих детей — девятилетнего мальчика и трехлетней девочки, а также их 49-летней матери.

По предварительным данным следствия, женщина убила детей, после чего совершила самоубийство.

По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, первые сведения о ЧП, поступили от бабушки погибших детей в 06:48 по местному времени. Она рассказала, что ее дочь не выходит на связь, и есть риск, что из-за депрессии она может «наломать дров». «Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина, словно из фильма ужасов: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу»,— прокомментировал полковник Горелых. При осмотре квартиры стало понятно, что следов ограбления нет.

Известно, что погибшая работала врачом УЗИ в одной из больниц Екатеринбурга. Как сообщали СМИ, погибшую женщину звали Ляна.

По предварительным данным, семья характеризовалась положительно и на учетах в ПДН полиции и на психиатрическом учете не состояла. Погибший мальчик должен был в сентябре пойти в третий класс, учился он хорошо, девочка ходила в детский сад.

Почему женщина решила пойти на такой поступок, выясняют представители МВД и СКР. На месте трагедии работала следственная группа. Сейчас допрашиваются свидетели. Свою проверку уже организовала прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних»,— прокомментировала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Мария Игнатова