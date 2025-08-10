Аэропорт Сочи возобновил работу в полном объеме

После трехдневных ограничений на прием и отправку рейсов сочинский аэропорт вернулся к нормальному режиму работы. 10 августа воздушная гавань готова принять и отправить более 400 воздушных судов, сообщили в пресс-службе авиагавани.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным пресс-службы аэропорта, на сегодня запланировано 210 вылетов и 200 прибытий, общий пассажиропоток составит свыше 54 тыс. человек.

В аэропорту подчеркивают, что все рейсы обслуживаются по мере готовности воздушных судов. Возможны незначительные корректировки расписания, связанные с ограничениями в других аэропортах России.