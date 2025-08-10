Аэропорт Сочи возобновил полномасштабную работу после ограничений

После трехдневных ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт Сочи полностью восстановил свою работу. 10 августа запланировано обслужить более 400 рейсов, включая 210 вылетов и 200 прибытий. Ожидается, что за день будет перевезено свыше 54 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту отмечают, что все рейсы обслуживаются в порядке очередности по мере готовности воздушных судов. При этом возможны незначительные корректировки расписания отдельных рейсов, связанные с ограничениями в других российских аэропортах.

Напомним, что ранее в течение трех суток аэропорт Сочи работал с ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. Сейчас все ограничения сняты, и аэропорт функционирует в штатном режиме.