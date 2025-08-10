Росреестр: самым молодым городом России является Ойсхара в Чечне

Самым молодым городом России признан Ойсхара, расположенный в Чеченской Республике. Этот населенный пункт получил статус города в 2023 году, сообщили «РИА Новости» в Росреестре со ссылкой на данные Государственного каталога географических названий.

Оператором каталога выступает Роскадастр. В Росреестре отметили, что статус Ойсхары был изменен с учетом закона Чечни от 15 декабря 2023 года. 1 января 2024 года новый город был образован из поселений Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское. Всего в прошлом году в Чечне было образовано несколько новых городов, в их числе переименованные.