Экспорт донской индейки в страны Ближнего Востока вырос на 75%

Группа компаний «Дамате» подвела итоги экспорта за первое полугодие 2025 года. Холдинг отправил за границу свыше 14 тыс. т продукции, что на 22% превышает показатель голом ранее. Компания поставляет на внешние рынки товары из индейки, утки и баранины. Производственные активы ГК расположены в ряде регионов РФ. В том числе и в Ростовской области, где «Дамате» производит индейку и утку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы ГК, основу зарубежных поставок составляет продукция из индейки — более 12 тыс. т натуральных полуфабрикатов, изделий глубокой переработки и готовых к употреблению товаров. Ключевыми рынками сбыта остаются страны Африки и Китай, на которые приходится 70% общего экспорта индейки.

Наиболее динамично развивается ближневосточное направление — поставки в Саудовскую Аравию и ОАЭ выросли на 75%, по сравнению с январем-июнем 2024 года.

В 2025 -м «Дамате» удвоила объем экспорта продукции глубокой переработки индейки. Рост достигнут благодаря расширению географии поставок, увеличению клиентской базы в дальнем зарубежье, а также развитию ассортимента и каналов сбыта в ближнем зарубежье.

«Холдинг также нарастил объем поставок утки за рубеж. Главным фактором роста стало увеличение экспорта утиного мяса и субпродуктов в Китай, который является основным рынком сбыта. Привлекательными остаются ближневосточные рынки, включая Саудовскую Аравию»,— уточнили в пресс-службе компании.

«Дамате» развивает экспортное направление с 2015 года. В настоящее время компания имеет разрешения на поставки в более чем 60 стран мира.

Валентина Любашенко