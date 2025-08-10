В Краснодаре начали слушать дело кладовщицы хлебозавода, отравившей двух коллег

В суде Краснодара началось рассмотрение уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве двух коллег и покушении на жизнь директора хлебозавода, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 3 июля 2024 года обвиняемая находилась в квартире одной из сотрудниц на улице Снесарева. Применив силу, она заставила двух женщин принять смертельную дозу нейролептиков, от которой они скончались. Затем преступница использовала телефон жертвы, чтобы заманить на место директора предприятия под предлогом оказания помощи.

Когда руководитель приехала, злоумышленница угрожала ей игрушечным пистолетом, связала наручниками и скотчем, после чего попыталась задушить. Однако женщине удалось освободиться. В этот момент сын потерпевшей, обеспокоенный ситуацией, прибыл к квартире. Обвиняемая распылила перцовый баллончик и попыталась скрыться, но была задержана.

Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость подсудимой. Она обвиняется в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).