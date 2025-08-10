В Ростовской области Роспотребнадзор проверил качество воды водоемов

Водоемы Ростовской области, предназначенные для отдыха, признаны безопасными для купания. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным экспертов, в рамках мониторинга в 2025 году специалисты исследовали 358 проб воды на микробиологические показатели, 248 — на паразитологические и 24 — на вирусологические. Возбудители инфекционных заболеваний, включая вирусы, в водоемах отсутствуют.

Контроль качества воды проводится каждые десять дней с мая по октябрь.

Валентина Любашенко