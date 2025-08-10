Бархатный сезон на юге России продлится до октября

В 2025 году черноморское побережье сохранит комфортные условия для отдыхающих до начала октября. Морская вода прогрелась до +24...+28 градусов и будет медленно остывать, продлевая бархатный сезон, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Благодаря высокой теплоемкости морской воды, которая сейчас прогрета до 24-28 градусов, береговая зона будет поддерживать комфортный микроклимат даже при возможном похолодании воздуха.

В настоящее время самая теплая вода отмечается в Туапсе и Сочи (+28 градусов), в Ялте море прогрето до +27 градусов. В Анапе, Геленджике, Алуште и Феодосии температура воды держится на уровне +24-25 градусов. По словам Вильфанда, такие показатели гарантируют идеальные условия для осеннего отдыха, когда уже нет изнуряющей летней жары, но море остается приятным для купания.