В Татарстане второй день подряд вводят режим беспилотной опасности

а территории Татарстана в 05:43 введен режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

Мера вводится, если выявлены БПЛА, направляющиеся к республике. О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось.

По данным Минобороны, ночью с 20:00 9 августа до 06:10 10 августа были уничтожены 121 беспилотник.

Вчера в трех городах Татарстана была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не работали. Над Татарстаном было уничтожено три беспилотника/

Диана Соловьёва