Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минобороны: над Ростовской областью средства ПВО сбили пять беспилотников

В ночь на десятое августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Дроны сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах были выбиты стекла, поврежден забор»,— сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Тelegram-канале.

Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все