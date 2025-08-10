Минобороны: над Ростовской областью средства ПВО сбили пять беспилотников
В ночь на десятое августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Дроны сбиты в Миллеровском и Чертковском районах. В Миллерово в нескольких частных домах были выбиты стекла, поврежден забор»,— сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Тelegram-канале.
Как отметил глава региона, никто из людей не пострадал.