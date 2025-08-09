Глава МИД Британии провел переговоры с представителями США, Украины и ЕС

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел переговоры c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом господин Лэмми сообщил в соцсети Х.

Фото: Kin Cheung / Pool / Reuters

В переговорах также участвовали европейские советники по нацбезопасности. Темой встречи стали дальнейшие шаги для урегулирования конфликта на Украине.

«Мы продолжаем работать над установлением справедливого и прочного мира»,— написал Дэвид Лэмми. Он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Британии остается неизменной.

По информации The Wall Street Journal, украинская и европейская сторона на встрече в Британии представили собственный план урегулирования конфликта. Из документа следует, что любая территориальная уступка Украины должна быть обеспечена гарантиями безопасности.

На 15 августа на Аляске запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, темой обсуждений станут варианты урегулирования конфликта на Украине. Источники CBS News утверждали, что в переговорах может принять «какое-то участие» президент Украины Владимир Зеленский.