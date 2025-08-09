CBS: Зеленский может поучаствовать во встрече Трампа и Путина на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, примет «какое-то участие» в переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает СBS со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. В каком формате возможно участие господина Зеленского в переговорах, не уточняется. Власти Украины эту информацию пока никак не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске. Главной темой встречи станет российско-украинский военный конфликт. The Wall Street Journal писала, что господин Путин передал США план урегулирования, включающий вывод украинских воск из ДНР. Публично президент РФ говорил, что ничего не имеет против встречи с президентом Украины, но «для этого должны быть созданы определенные условия». Владимир Зеленский после этого в очередной раз заявил об отказе идти на территориальные уступки.