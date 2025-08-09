NYT: в ЕС обеспокоены, что РФ и США могут сами достичь соглашения по Украине

Главы стран Евросоюза обеспокоены, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут самостоятельно прийти к соглашению по конфликту на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

По их информации, страны ЕС пытаются убедить Дональда Трампа, что Украина должна присутствовать за столом переговоров. Европейские страны также хотят участвовать в переговорном процессе, однако это считается маловероятным, пишет издание.

The Wall Street Journal сообщала, что Украина и страны Евросоюза представили собственный план урегулирования российско-украинского конфликта. В документе говорится, что любая территориальная уступка Украины должна быть обеспечена гарантиями безопасности.

На 15 августа запланированы переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что темой обсуждений станут варианты урегулирования конфликта на Украине. CBS News со ссылкой на источники утверждал, что в переговорах может принять «какое-то участие» президент Украины Владимир Зеленский.