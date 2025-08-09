Аэропорт Сочи возобновил работу

В аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт был закрыт почти час. По состоянию на 21:57 мск на вылет задерживаются 12 рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани. На прилет — 20 рейсов, еще один отменен.

По данным Минобороны, 9 августа над Краснодарским краем было сбито более 30 беспилотников. Глава Славянского района Роман Синяговский сообщал о четверых пострадавших в результате атаки.