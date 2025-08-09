Четыре жителя Краснодарского края пострадали при атаке БПЛА

В Краснодарском крае четыре человека пострадали в результате атаки беспилотников днем 9 августа. Они получили осколочные ранения. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Пострадавшие получили медицинскую помощь. Кроме того, повреждено семь жилых домов и шесть автомобилей. Городские службы выезжают на места происшествий для оценки ущерба и оказания помощи пострадавшим. «Все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов»,— написал господин Синяговский в Telegram-канале.

Глава района напомнил о запрете снимать беспилотники и работу ПВО. Также Роман Синяговский призвал не подходить к упавшим обломкам БПЛА.

По данным Минобороны, 9 августа над Краснодарским краем было уничтожено более 30 беспилотников. В некоторых районах отсутствует мобильный интернет для обеспечения безопасности, сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. Аэропорт Сочи приостановил работу.