Аэропорт Сочи приостановил работу

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в 21:00 мск сообщила пресс-служба Росавиации.

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. По состоянию на 12:11 мск в аэропорту Сочи задерживаются 13 рейсов на вылет. На прилет задерживаются 22 рейса, еще один отменен, следует из онлайн-табло авиагавани.

По данным Минобороны, с 15:30 до 18:00 мск над Краснодарским краем было уничтожено 19 беспилотников. Глава Славянского района Роман Синяговский сообщал, что в результате атаки пострадали четыре человека.