Минобороны России сообщило об уничтожении 26 БПЛА за два часа

Средства ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над шестью российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были уничтожены в период с 18:00 до 20:00 мск. По семь беспилотников сбито над Тульской и Брянской областями. Над Краснодарским краем уничтожено четыре дрона, над Калужской — три. Еще по два сбито над Азовским морем и Орловской областью. Над Курской областью уничтожен один БПЛА.

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский сообщал о четверых пострадавших в результате атаки БПЛА. Аэропорт Сочи приостановил работу. В Тульской области, по словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших и повреждений нет. В регионе сохраняется опасность БПЛА.

В Брянской области пострадавших и разрушений также нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Главы остальных регионов атаку пока не комментировали.