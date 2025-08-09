Силы ПВО сбили 35 БПЛА над регионами России

Средства ПВО уничтожили 35 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 15:30 до 18:00 мск. Больше всего — 19 БПЛА — уничтожено над Краснодарским краем. Девять беспилотников сбито над Брянской областью. Еще четыре — над Азовским морем, два — над Калужской областью и один — над Московским регионом.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В Калужской области пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Оперштаб Краснодарского края сообщал о поврежденных домах в хуторе Трудобеликовском. Пострадавших нет.