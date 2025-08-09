«РИА Новости»: причиной смерти актера Ивана Краско стал рак

Советский и российский актер Иван Краско умер от рака желудка. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в окружении артиста.

По словам собеседника агентства, организм господина Краско «устал» бороться с заболеванием. Театр им. В. Ф. Комиссаржевской сообщал, что артист умер после тяжелой и продолжительной болезни. В начале августа его доставили в больницу Санкт-Петербурга.

Прощание с господином Краско, по предварительным данным, состоится 13 августа, сообщил «РИА Новости» источник.

Иван Краско умер сегодня на 95-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино, в том числе в фильмах «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». С 1965 года работал в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. В 1992 году господину Краско присвоили звание народного артиста России.