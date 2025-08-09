В Славянском районе Кубани четыре человека получили ранения после атаки БПЛА

В результате произошедшей днем 9 августа атаки беспилотников в Славянском районе Краснодарского края пострадало семь жилых домов и шесть автомобилей местных жителей, четыре человека получили осколочные ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Роман Синяговский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь.На места происшествий оперативно выехали городские службы для оценки ущерба. Принимаются меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов, отметил глава района.

Господин Синяговский также напомнил о запрете съемок БПЛА и работы систем противовоздушной обороны. При обнаружении вызывающего подозрение предмета глава района попросил жителей немедленно сообщить по номеру 112 или по телефону «горячей линии» 8-86146-4-11-12.

Напомним, над территорией Краснодарского края в период с 15.30 до 18.00 дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа, еще четыре БПЛА было ликвидировано над акваторией Азовского моря.

Андрей Николаев