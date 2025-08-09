В Краснодаре завершили регистрацию кандидатов в депутаты Гордумы

В Краснодаре завершилась регистрация кандидатов на выборы в городскую Думу Vlll созыва. Выборы пройдут по 39 одномандатным избирательным округам и партийным спискам, сообщает территориальная избирательная комиссия Центрального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Всего зарегистрировано 430 кандидатов. По одномандатным округам — 200, из них 185 выдвинуты парламентскими партиями, три — внепарламентскими, 12 — самовыдвиженцы. По партийным спискам на общем муниципальном округе зарегистрировано 230 кандидатов от парламентских партий.

Лидируют ЛДПР с 57 кандидатами, за ними КПРФ (50), «Справедливая Россия» (43), «Новые люди» (38) и «Единая Россия» (42).

Прием документов завершился 30 июля. Голосование назначено на 12–14 сентября, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00. Всего в краевой столице подготовлено 389 избирательных участков.

Анна Гречко