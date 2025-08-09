В Адыгее слет «Фишт» объединит 545 человек из пяти регионов РФ и Абхазии

У подножия горы Фишт в Адыгее проходит межрегиональный слет талантливой молодежи, который объединил 545 участников из шести регионов России и Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба регионального комитета по делам молодежи.

Мероприятие под названием «Фишт» продлится три дня — с 9 по 11 августа. Участниками стали представители Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Херсонской области. Среди приглашенных гостей — ветераны специальной военной операции, сообщили в Комитете Республики Адыгея по делам молодежи.

Отбор проводился на основе достижений в образовании, науке, спорте, культуре и общественной деятельности. В слете принимают участие студенты, работающие специалисты, активисты общественных организаций и представители сферы молодежной политики.

В программе предусмотрены выступления пост-фолк-группы «Мыст», спортивные мероприятия с участием самбиста Расула Нашема, патриотический флешмоб и национальные танцы. Центральным событием станет встреча участников с главой республики Муратом Кумпиловым и членами правительства.

Слет «Фишт» проводится с 2017 года по инициативе Мурата Кумпилова и является ежегодной традицией. Организатором выступает комитет по делам молодежи Адыгеи. Безопасность обеспечивают силовые структуры и Кавказский заповедник, медицинское сопровождение — волонтеры-медики, туроператор «Оштен-тур» отвечает за сопровождение и размещение.

Анна Гречко