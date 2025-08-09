Пожар в природном заповеднике Крыма локализовали на площади 2 га

Возгорание на территории природного заповедника в Ялте локализовано на площади около 2 га. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с пожаром закрыты туристические тропы на горе Ай-Петри. Для тушения пожара привлечена авиация МЧС, а также организован волонтерский штаб с участием около 30 добровольцев.

Сложности тушения связаны с труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что авиация уже сбросила 30 т воды на очаги пожара. Наземные расчеты тушат пожар с использованием ранцевых огнетушителей и хлопушек.

Анна Гречко