Путин рассказал президенту Бразилии об итогах встречи с Уиткоффом в Кремле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским коллегой Луисом Инасио Лулой да Силвой. Во время беседы глава государства поделился результатами встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Стороны также подтвердили намерение расширять стратегическое сотрудничество и укреплять взаимодействие в рамках БРИКС.

Накануне Владимир Путин поделился с председателем КНР Си Цзиньпином деталями переговоров с господином Уиткоффом. Тот стал не единственным собеседником российского лидера. Ранее он поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Встреча господина Путина со спецпосланником Дональда Трампа прошла в Кремле 6 августа. Обе стороны позитивно оценили переговоры, но деталей и договоренностей приведено не было. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что готовится встреча РФ и США на высшем уровне. Временным ориентиром он назвал следующую неделю с 11 по 17 августа.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».