В Сочи встретили 5-миллионного туриста сезона

Пятимиллионным туристом летнего сезона в Сочи стал Марсель Ульданов из Стерлитамака Республики Башкортостан. Он приехал на отдых вместе со своей спутницей Дарьей Китаевой, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Церемония вручения почетного диплома и памятных подарков прошла в глэмпинге «Pine River» в горах Красной Поляны на высоте 600 м над уровнем моря. Гостей поздравил заместитель главы города Сергей Сомко.

Марсель признался, что поездка стала для него приятным сюрпризом на день рождения: «Очень приятно и неожиданно. В Сочи я впервые, в полном восторге от этого места. Мы очень любим горы, канатные дороги и активный отдых, который здесь можно удачно совмещать с отдыхом на пляже».

Сейчас на курорте одновременно отдыхают около 200 тыс. человек, средняя загрузка средств размещения достигает 90%, а в горном кластере — 76%. Летний сезон в Сочи сопровождается насыщенной программой мероприятий, природными маршрутами и удобным трансфером на пляжи.

Анна Гречко