В Сочи зарегистрировали 124 кандидата в депутаты Городского Собрания

Территориальная избирательная комиссия Сочи сообщила о завершении регистрации кандидатов во второй созыв Городского Собрания. Из 186 выдвинувшихся претендентов 21 не предоставил документы в срок и был снят с выборов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В списке зарегистрированных 124 кандидата, включая представителей партий: «Единая Россия» — 38, ЛДПР — 14, КПРФ — 12, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 11, «Новые люди» — 15, «Коммунисты России» — 5, а также 29 самовыдвиженцев.

Голосование по выборам губернатора Краснодарского края и депутатов Городского Собрания пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года.

Анна Гречко