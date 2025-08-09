Накренившийся буксир у причала Балтийского завода затонул к утру 9 августа

Вечером 8 августа у причала Балтийского завода заметили сильно накренившееся судно. По словам очевидцев, оно достигло хрупкого равновесия и замерло.

Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода

По данным издания «Фонтанка», специалисты Балтийского и Ярославского судостроительного заводов, а также спецслужбы города работали всю ночь.

Название судна до сих пор не указывается, однако, по предварительным данным, речь идет о буксире «Капитан Ушаков». В итоге судно все-таки затонуло, завалившись на бок.

Андрей Маркелов