Накренившийся буксир у причала Балтийского завода затонул к утру 9 августа
Вечером 8 августа у причала Балтийского завода заметили сильно накренившееся судно. По словам очевидцев, оно достигло хрупкого равновесия и замерло.
Буксир проекта 23470 «Капитан Ушаков» во время аварийной ситуации у причальной стенки Балтийского судостроительного завода
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным издания «Фонтанка», специалисты Балтийского и Ярославского судостроительного заводов, а также спецслужбы города работали всю ночь.
Название судна до сих пор не указывается, однако, по предварительным данным, речь идет о буксире «Капитан Ушаков». В итоге судно все-таки затонуло, завалившись на бок.
